В Олімпійському домі вшанували кращого спортсмена вересня в Україні боксера Хижняка

Сьогодні в Олімпійському домі вшанували найкращого спортсмена та тренера України у вересні, повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Свої заслужені нагороди – грошові премії, дипломи та пам'ятну статуетку отримали чемпіон світу з боксу, найкращий боксер світової першості Олександр Хижняк і його батько та наставник Олександр Олександрович Хижняк.

«Українські боксери давно привчили нас до перемог, повертаючись майже з кожних Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи з медалями. Приємно, що є молоді, кваліфіковані і амбітні спортсмени, які продовжують ці традиції», - зазначив під час нагородження президент НОК Сергій Бубка.

«Цей рік видався фантастичним у кар'єрі Олександра Хижняка. Завдяки своїм блискучим виступам на міжнародній арені талановитий боксер встановив рекорд України за кількістю титулів, завойованих за 330 днів. Окрім золотих медалей на дорослому чемпіонаті світу та Європи, за цей період Олександр встиг виграти чемпіонат України U-22, дорослий чемпіонат України, чемпіонат Європи U-22. Ми також пам'ятаємо його яскравий «бронзовий» здобуток на перших в історії Європейських іграх в азербайджанському Баку в 2015 році», - наголосив головний олімпієць країни.

«Це перше, але, переконаний, далеко не останнє подібне високе визнання для 22-річного амбітного боксера. Бажаю вдалого шляху до олімпійського Токіо-2020 для здійснення найзаповітнішої мрії – здобуття олімпійського «золота», - додав Сергій Бубка.

Президент НОК висловив вдячність батьку та наставнику – Олександру Олександровичу Хижняку, відзначивши важливість успішних сімейних династій в українському боксі.

Очільник Олімпійського комітету подякував президенту Федерації боксу Володимиру Продивусу за вагомий внесок у розвиток боксу, особливо відзначивши успішне проведення в Харкові чемпіонату Європи з боксу, де наші хлопці посіли 1 загальнокомандне місце, здобув 6 нагород.

Сергій Бубка також висловив слова подяки фізкультурно-спортивному товариству «Динамо» та присутньому на вшануванні першому заступнику голови Віктору Коржу, підкресливши, що більшість лауреатів нагород спортсмена місяця є саме «динамівцями», що свідчить й про ефективну діяльність провідного товариства.

Зі свого боку, лауреати спортивного місяця подякували Сергію Бубці та Олімпійському комітету за постійну увагу та підтримку, без яких були б неможливі їхні перемоги.

«Дійсно, наші боксери привчили нас до медалей й кожний олімпійський цикл посідають місця на п'єдесталах пошани найпрестижніших стартів. Усі ці перемоги та майбутні успіхи українців є й будуть в сім'ї українського боксу та Олімпійського комітету. В особі Сергія Бубки ми завжди маємо однодумця і людину, яка відстоює інтереси українського боксу та чесної боротьби в ринзі», - сказав віце-президент ФБУ Юрій Андрійчук.

Віктор Корж відзначив: «Приємно, що більшість успішних та талановитих українських боксерів – вихованці ФСТ «Динамо». Щиро зичу подальших успіхів, до яких будемо крокувати разом!»

Найкращий тренер вересня зізнався, що дуже радий визнанню НОК й чітко, лаконічно окреслив головну мету свого успішного тандему: «Найближча та найголовніша нагорода – Олімпійська медаль».

Чемпіон світу та Європи Олександр Хижняк також подякував Олімпійському комітету за високу нагороду, подарувавши керманичу НОК боксерські перчатки з автографом.

«Мої перемоги були б неможливі без роботи цілої команди й кожного, хто нас підтримує, хто небайдужий до розвитку українського боксу. До Токіо-2020 залишається не так багато часу, попереду дуже непростий шлях, але ми готові до боротьби – будемо працювати далі!», - додав Олександр Хижняк-молодший.