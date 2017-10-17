Долгополов програв у першому ж колі на тенісному European Open в Бельгії

В Антверпені (Бельгія) завершився матч першого кола тенісного турніру European Open серії ATP-250, в якому українець Алекандр Долгополов поступився швейцарцю Хенрі Лааксонену у двох партіях, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 2:6, 6:7.

Читайте такожЦуренко виграла в першому колі тенісного Кубка Кремля, Стаховський - на European OpenУкраїнець вкрай слабо і нервово почав цю зустріч, вигравши у першій партії лише два гейми. Потім наш спортсмен зумів увійти в гру і довів справу та тай-брейку у другому сеті. У 13-му геймі Долгополов програвав з рахунком 1:4, потім вигравав - 5:4, але все-таки упустив сет в кінцівці - 5:7.

Такмі чином, українець покидає змагання в Антверпені вже після першого кола.

Як повідомляв УНІАН, турнір European Open серії ATP 250 триватиме в Антверпені до 22 жовтня.