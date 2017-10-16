Цуренко виграла в першому колі тенісного Кубка Кремля, Стаховський - на European Open

У Москві і Антверпені пройшли матчі першого кола тенісних турнірів Кубок Кремля і European Open, де свої перші матчі виграли українці Леся Цуренко і Сергій Стаховський.

Цуренко свій перший матч виграла у Крістін МакХейл з США, повідомляє офіційний сайт змагань. Матч завершився з рахунком 7:6 (4), 6:3.

Українка виграла 4 гейми на прийомі, проти 3 у суперниці, що дозволило їй забезпечити собі перемогу у другій партії. Всього ж на рахунку українки 99 виграних розіграшів м'ячів проти 87 у американки. Цуренко виграла з першого матч-болу.

У другому колі Цуренко зіграє у середу, 18 жовтня з іншою американкою Коко Вандевеге.

У свою чергу, Стаховський виграв у американця Джеральда Дональдсона з рахунком 7:6 (4), 6:4, повідомлять офіційний сайт турніру.

Цей матч проходив приблизно за таким сценарієм, що і гра за участю Цуренко у Москві. Різниця лише в тому, що Цуренко починала другий сет на своїй подачі, а Стаховський - на чужий. У зв'язку з цим Леся програла три гейми в партії, а Сергій - чотири.

Стаховський у другому колі зіграє з переможцем пари Бенуа Паре (Франція) - Жоао Соуза (Португалія).

Турніри в Москві і Антверпені триватимуть до 22 жовтня.