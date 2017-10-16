Світоліна зберегла за собою звання четвертої ракетки світу

Офіційний сайт WTA опублікував оновлений рейтинг кращих тенісисток світу. За результатами ігрового тижня Сімона Халеп утримує першу позицію, а українка Еліна Світоліна зберегла за собою 4-ту сходинку.

Леся Цуренко залишилася в ТОП-50, Катерина Козлова - 83-я. Ще три українки - Катерина Бондаренко, Ангеліна Калініна і Даяна Ястремська - на 92-й, 156-й і 164 рядках відповідно.

Читайте такожСвітоліна претендує на звання кращої тенісистки року WTA одразу в двох номінаціяхРейтинг WTA від 16 жовтня:

1 (1) Симона Халеп (Румунія) 6175 очок

2 (2) Гарбинье Мугуруса (Іспанія) 6135

3 (3) Кароліна Плишкова (Чехія) 5605

4 (4) Еліна Світоліна (Україна) 5465

5 (5) Вінус Вільямс (США) 4642

6 (6) Каролін Возняцкі (Данія) 4540

7 (7) Олена Остапенко (Латвія) 4510

9 (9) Каролін Гарсія (Франція) 3860

10 (10) Йоханна Конта (Великобританія) 3795

50 (47) Леся Цуренко (Україна) 1125

83 (81) Катерина Козлова (Україна) 748

92 (88) Катерина Бондаренко (Україна) 703

156 (159) Ангеліна Калініна (Україна) 348

164 (165) Даяна Ястремська (Україна) 336

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня визначилися всі учасниці Підсумкового турніру WTA в Сінгапурі. Вперше у своїй кар'єрі в змаганні восьми кращих спортсменок планети візьме участь Еліна Світоліна.