Молодіжна збірна України з самбо після ДТП на Закарпатті успішно виступила на чемпіонаті світу у Сербії

Молодіжна збірна України з самбо завоювала 13 медалей на чемпіонаті світу у своїй віковій категорії. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації самбо України.

Молодіжний чемпіонат світу з самбо завершився минулої неділі у сербському місті Новий Сад. Українська команда в сумі здобула 13 медалей, з яких чотири срібні і дев'ять бронзових.

"Срібло" вибороли Анастасія Додосєва, Наталія Чистякова, Анастасія Безатосна і Сергій Крівчач.

Читайте такожНа Закарпатті перекинувся автобус зі збірною України із самбо, кілька спортсменів постраждалиБронзові нагороди у складі нашої команди здобули Віталій Терентьєв, Артур Єфремов, Станіслав Сергійчук, Євген Вегера, Даниїл Шевченко, Анна Слободянюк, Катерина Саблєва, Владислава Нецвіт і Наталія Пилипенко.

Слід відзначити, що на першості світу молодіжна команда України не змогла виступити в оптимальному складі.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, минулої середи, 11 жовтня автобус з українськими спортсменами-самбістами, які їхали в Сербію, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду - машина перекинулася на слизькій дорозі у 17 км від населеного пункту Воловець Закарпатської області. Кілька пасажирів отримали травми, а дві спортсменки - Алла Бегеба і Єлизавета Дідоренко - змушені були залишитися в лікарні з підозрами на струс мозку.

Як повідомили УНІАН у Федерації самбо України, зараз обидві дівчини вже знаходяться вдома і незабаром відновлять тренування.