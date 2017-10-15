У Черкасах визначилися переможці матчів за Суперкубок України з волейболу

Сьогодні в Черкасах відбулися матчі за Суперкубок України з волейболу серед чоловічих та жіночих команд. Традиція розігрувати трофей Суперкубка і починати з цих матчів волейбольний сезон з'явилася лише в минулому році.

У жіночому турнірі трофей зразка сезону-2017/2018 дістався южненському «Хіміку». У поєдинку за Суперкубок команда Андрія Романовича обіграла тернопільську «Галичанку» з рахунком 3:1. Цей Суперкубок України став для «Хіміка» другим поспіль.

«Хімік» – «Галичанка» - 3:1 (25:19, 19:25, 25:15, 25:14)

В битві за Суперкубок серед чоловічих колективів зійшлися харківський «Локомотив» та львівський «Барком-Кажани». На відміну від аналогічної зустрічі за цей трофей в минулому сезоні цього разу перевага, а з нею і перемога була за харків'янами, які виграли 3:0.

Таким чином, «Локомотив», який є найбільш титулованим клубом країни, вперше став володарем Суперкубка України.

«Локомотив» (Харків) – «Барком-Кажани» (Львів) - 3:0 (25:17, 25:17, 25:19)