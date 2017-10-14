Президенти НОК України та Монголії підписали меморандум про взаєморозуміння і співпрацю

Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка з робочим візитом відвідав Монголію, повідомляє офіційний сайт НОК України.

В рамках програми відбулась зустріч з Президентом Монголії Халтмаагійн Баттулга, під час якої були обговорені питання розвитку спорту та олімпійського руху. Президент Монголії вручив Сергію Бубці за розбудову спорту високу державну нагороду країни – Орден «Полярна Зірка».

Відбулося підписання меморандуму про взаєморозуміння і співпрацю між Національними олімпійськими комітетами України і Монголії. Документ, який скріпили підписами Сергій Бубка та президент НОК Монголії Демчигжав Загдсурен, передбачає поглиблену взаємодію та обмін знаннями й ідеями з розвитку спорту і олімпізму.

Очільник українського НОК відвідав також Центральну спортивну школу Монголії, поспілкувався зі спортсменами і тренерами, взяв участь в семінарі з керівниками національних федерацій та спортивних шкіл країни, поділившись сучасними світовими спортивними тенденціями та українським позитивним досвідом.