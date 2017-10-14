Українська легкоатлетка Левченко виборола звання "Зірка, яка сходить" в Європі

Українська легкоатлетка Юлія Левченко перемогла у номінації «Зірка, яка сходить» в Європі, повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Голосування за підсумками року проводила Європейська легка атлетика (ЕА). Нагороду Юлії вручили на церемонії нагородження ЕА 14 жовтня у Вільнюсі.

«Я дуже рада нагороді, дуже рада бути тут. Я вдячна всім, хто за мене голосував, безмежно вдячна тренеру і менеджеру, які роблять для мене надзвичайно багато. Це був непростий сезон, і тим цінніше це визнання», - прокоментувала Юлія Левченко.

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Найкращих атлетів обирали шляхом голосування у кількох категоріях: серед ЗМІ, вболівальників, представників національних федерацій і експертної ради ЕА.

Нагадаємо, що на перемогу у номінації «Зірка, яка сходить» претендували відразу четверо українців. Серед жінок крім Левченко до числа номінантів потрапили Аліна Шух і Ярослава Магучіх, а серед чоловіків Михайло Кохан.