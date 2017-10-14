Херсонський "Продексім" вийшов в еліт-раунд Кубка УЄФА з футзалу

У Крагуеваці (Сербія) завершився матч останнього туру основного раунду Кубка УЄФА з футзалу (міні-футболу), в якому український "Продексім" з Херсона обіграв латвійський "Нікарс" (Рига) і вийшла в еліт-раунд турніру - 16 найсильніших команд Європи, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 4:2.

Українська команда відкрила рахунок у середині першого тайму, на 10-й хвилині гри, коли гол забив бразильський легіонер Фумаса Родиго. Він же на 26-й хвилині подвоїв перевагу своєї команди і поставив суперника в критичне становище. Більше половини другого тайму латвійська команда ризикувала і грала у чисельній більшості, замінивши воротаря на п'ятого польового гравця.

Цей хід дав свої плоди на 36-й хвилині, коли Герман Матюшенко забив перший гол у ворота українців - 2:1. Майже миттєво Михайло Волянюк забив третій гол і відновив перевагу українців у два голи - 3:1. Варто відзначити, що в цьому епізоді гравець "Продексіма" випустив м'яч за лицьову лінію і забив гол з порушенням правил. Ще за хвилину В'ячеслав Чуднов забив четвертий гол "Продексіма" в цьому матчі - 4:1. І забитий на останній хвилині гри м'яч Ігоря Аванесова лише підсолодив рижанам гіркоту поразки - 4:2.

Також варто відзначити, що по ходу матчу були вилучені два гравця "Нікарса" - Эдіглеусон і Андрій Алєксєєв.

Таким чином, "Продэксим" виграв перший матч з трьох, набрав 3 очка, посів 3-е місце в підсумковій турнірній таблиці і вийшов у Топ-16 команд Європи - елітний раунд Кубка УЄФА.

1-2 місця між собою розіграють пізніше господарі турніру з сербського "Економаца" і португальський "Спортинг" - 2 перемоги і 6 очок в перших двох матчах.

Матчі еліт-раунду відбудуться 21-26 листопада. Своїх суперників "Продексім" дізнається у ході жеребкування, яке відбудеться 19 жовтня.