Гандбольний "Мотор" зіграв внічию з "Бешикташем" і зберіг 2-е місце в таблиці групи Ліги чемпіонів

У Стамбулі завершився черговий матч заключного 5-го туру першого кола групового етапу гандбольної Ліги чемпіонів, де запорізький "Мотор" зіграв внічию з "Бешикташем" - 28:28, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 28:28.

Українці впевнено почали матч і виграли перший тайм з перевагою у 3 голи - 14:17. Втім, у другому таймі суперник зумів переломити хід гри і в кінцівці зрівняв рахунок. Якщо ще за хвилину до кінця рахунок ще був 27:28 на користь чемпіона України, то в останній атаці гравці команди зі Стамбула зуміли зрівняти рахунок.

Найрезультативнішим гравцем "Мотора" в цьому матчі став російський легіонер команди Ігор Сорока - 7 голів. По 4 м'ячі на рахунку Захара Денисова, Артема Козакевича і Павла Пащовські.

Таким чином, на рахунку "Мотора" 6 балів і команда як і раніше займає 2-е місце в сикстеті D за підсумками першого кола змагань.