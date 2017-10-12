Визначилися суперники чоловічої і жіночої збірних України по волейбольному Євро

Сьогодні у Люксембурзі відбулась жеребкування відбіркового турніру чемпіонату Європи з волейболу серед чоловічих і жіночих національний команд, повідомляє Європейська конфедерація волейболу (CEV).

Читайте такожЗбірна України поступилася Туреччині на волейбольному Євро, не пройшовши в плей-оффУ чоловічому турнірі збірна України зіграє з командами Македонії, Угорщини та Швейцарії. Згідно з регламентом турніру, в фінальний турнір вийдуть переможці всіх 7 відбіркових груп, а також 5 володарів других місць з найкращими показниками. При порівнянні показників команд, що зайняли другі місця, не будуть враховуватися результати в матчах з командами, що посіли четверті місця.

У жіночому відбірковому турнірі, збірна України зіграє з командою Чорногорії, Греції і Норвегії. У цьому випадку, всі команди, які посіли перші два місця у своїх групах, потрапляють у фінальну стадію турніру.