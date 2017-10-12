Долгополов програв Федереру на тенісному супертурнірі в Шанхаї
16:48, 12 жовтня 2017Інше
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Матч закінчився легкою перемогою швейцарця у двох партіях.
Долгополов програв Федереру в Шанхаї / Reuters
У Шанхаї завершився матч 1/8 фіналу престижного тенісного турніру Shanghai Rolex Masters, в якому українець Олександр Долгополов програв Роджеру Федереру зі Швейцарії, повідомляє офіційний сайт турніру.
Матч завершився з рахунком 6:4, 6:2.
Читайте такожДолгополов вийшов у наступний раунд тенісного турніру в ШанхаїУкраїнець намагався на рівних протистояти супернику у першій партії, але не зумів стримати натиск швейцарця в кінцівці. А у другому сеті, і взагалі, виграв лише два гейми у опонента.
У наступному колі, швейцарець зіграє з переможцем французького протистояння Жиль Сімон - Рішар Гаске.
Як повідомляв УНІАН, турнір у Шанхаї проходить з 7 по 15 жовтня.
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