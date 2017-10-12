Долгополов програв Федереру на тенісному супертурнірі в Шанхаї

У Шанхаї завершився матч 1/8 фіналу престижного тенісного турніру Shanghai Rolex Masters, в якому українець Олександр Долгополов програв Роджеру Федереру зі Швейцарії, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 6:4, 6:2.

Читайте такожДолгополов вийшов у наступний раунд тенісного турніру в ШанхаїУкраїнець намагався на рівних протистояти супернику у першій партії, але не зумів стримати натиск швейцарця в кінцівці. А у другому сеті, і взагалі, виграв лише два гейми у опонента.

У наступному колі, швейцарець зіграє з переможцем французького протистояння Жиль Сімон - Рішар Гаске.

Як повідомляв УНІАН, турнір у Шанхаї проходить з 7 по 15 жовтня.