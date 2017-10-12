Визначилися всі можливі суперниці Світоліної на Підсумковому турнірі WTA

Чемпіонка тенісних турнірів в Ухані і Пекіні француженка Каролін Гарсія стала останньою учасницею Підсумкового турніру WTA в Сінгапурі.

Француженка кваліфікувалася після того, як Йоханна Конта офіційно знялася з Кубка Кремля.

Читайте такожСвітоліна знялася з турніру в Гонконгу через травму ногиТаким чином, весь список учасниць Підсумкового турніру виглядає наступним чином:

Симона Халеп (Румунія)

Гарбіньє Мугуруса (Іспанія)

Кароліна Плішкова (Чехія)

Еліна Світоліна (УКРАЇНА)

Каролін Возняцкі (Данія)

Вінус Вільямс (США)

Олена Остапенко (Латвія)

Каролін Гарсія (Франція)

Підсумковий турнір відбудеться з 22-го по 29 жовтня в Сінгапурі.

Як повідомляв сьогодні УНІАН, Еліна Світоліна знялася з турніру в Гонконзі через травму. Як повідомив менеджер української тенісистки Юрій Сапронов, Еліна вибула з тренувального процесу на 4-5 днів.