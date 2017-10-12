Визначилися всі можливі суперниці Світоліної на Підсумковому турнірі WTA
Француженка Каролін Гарсія стала останньою учасницею топ-вісімки.
Чемпіонка тенісних турнірів в Ухані і Пекіні француженка Каролін Гарсія стала останньою учасницею Підсумкового турніру WTA в Сінгапурі.
Француженка кваліфікувалася після того, як Йоханна Конта офіційно знялася з Кубка Кремля.
Читайте такожСвітоліна знялася з турніру в Гонконгу через травму ногиТаким чином, весь список учасниць Підсумкового турніру виглядає наступним чином:
Симона Халеп (Румунія)
Гарбіньє Мугуруса (Іспанія)
Кароліна Плішкова (Чехія)
Еліна Світоліна (УКРАЇНА)
Каролін Возняцкі (Данія)
Вінус Вільямс (США)
Олена Остапенко (Латвія)
Каролін Гарсія (Франція)
Підсумковий турнір відбудеться з 22-го по 29 жовтня в Сінгапурі.
Як повідомляв сьогодні УНІАН, Еліна Світоліна знялася з турніру в Гонконзі через травму. Як повідомив менеджер української тенісистки Юрій Сапронов, Еліна вибула з тренувального процесу на 4-5 днів.