Українські ватерполістки вийшли у плей-офф відбору Євро-2018, але через брак коштів можуть не поїхати до Сербії (відео)

Збірна України з водного поло серед жінок може вперше потрапити у фінальну частину чемпіонату Європи.

Наша національна команда пройшла у стадію плей-офф кваліфікації першості Європи 2018 року. Українські ватерполістки посіли четверте місце у стартовому раунді відбору на Євро, який проходив у Києві.

На жаль, фінансування збірної України залишає бажати кращого.

Як повідомляє Xsport, команду на змагання формували "з миру по нитці". Тренери збірної не мали можливості переглянути гравців в командній взаємодії, вивести їх на певний рівень зіграності: не було ні загальних зборів, ні турнірів.

"На жаль, у цьому році фінансування зовсім немає, - каже другий тренер збірної Наталія Мельничук. - Збірна не збиралася, разом до кваліфікації ми не готувалися: кожен гравець тренувався у себе вдома, наскільки це можливо, адже не секрет, що у всіх різні умови підготовки... До останнього ми не знали, чи буде у нас форма. Форму отримали буквально у день змагань".

Не було і гідної реклами відбіркового турніру в Києві.

"Для популяризації нашого спорту прекрасно, що кваліфікація проходила в Києві. Але глядачів було небагато. Потрібна хороша реклама подібних змагань, за місяць-два до них. А то багато хто навіть не знає, що у нас є жіноче водне поло", - зазначає Мельничук.

Незважаючи на такі провали із забезпеченням, збірна України зберегла шанси продовжити боротьбу.

Підсумкова турнірна таблиця стартового раунду відбору Євро-2018:

1. Словаччина – 16 очок

2.Чехія – 16 очок

3. Ізраїль – 12 очок

4. Україна – 9 очок

5. Румунія – 6 очок

6. Швейцарія – 3 очки

7. Мальта – 0 очок

Всі команди, крім Мальти, вийшли в плей-офф, де їхніми суперниками будуть збірні, які посіли з 7 по 12 місце на чемпіонаті Європи-2016 роки:

7. Франція

8. Німеччина

9. Сербія

10. Португалія

11. Хорватія

12. Туреччина

Українки зі свого четвертого місця вийшли на збірну Сербії. Команди проведуть два поєдинки між собою: один вдома, другий на виїзді. За сумою двох матчів визначиться переможець, який і отримає путівку в іспанську Барселону на фінальну частину чемпіонату Європи. Ігри плей-офф відбудуться в другій половині лютого − на початку березня 2018 року.

Заковика полягає в тому, чи знайдуть гроші для збірної на виїзний матч кваліфікації. Головний тренер Михайло Лебедєв все ж вірить, що команда отримає хоч якесь фінансування від держави.

"Жіноча збірна України напередодні пропустила один чемпіонат Європи. Тоді склалася така ситуація, що неможливо було витягнути дві дорослі команди – чоловічу і жіночу. З цим пропуском ми більше втратили, ніж знайшли: відстали від команд, з якими раніше грали на рівних.

Коштів, виділених сьогодні державою, недостатньо. В цьому році було таке фінансування, що ми змогли забезпечити за рахунок міністерства лише офіційні змагання", - каже державний тренер збірної України з водного поло Віталій Лісун.

У фінальній частині чемпіонату Європи-2018 візьмуть участь 12 команд. Автоматично кваліфікувалася перша шістка попереднього чемпіонату Європи 2016 року - Угорщина, Нідерланди, Італія, Іспанія, Греція, Росія. Решта шість команд визначиться за підсумками кваліфікаційного раунду плей-офф. Чи зіграє у фінальній частині Україна - залежить не тільки від команди, але і від держави.