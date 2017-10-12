Спритний українець переміг на чемпіонаті світу з паркуру (відео)
11:19, 12 жовтня 2017Інше
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Майстерність Олександра Титаренка підкорила суддів та понад 2000 глядачів.
Українець став кращим у жанрі "фріран" на міжнародному чемпіонаті в Греції / скріншот УНІАН
Українець став кращим фріраннером світу за версією Red Bull Art of Motion-2017. Фріран - це дисципліна, схожа на паркур. Майстерність Олександра Титаренка підкорила суддів та понад 2000 глядачів.
Також спортсмен переміг у номінації "кращий трюк". Крім перемоги у конкурсі, українець встановив рекорд, набравши найбільшу кількість балів за всю історію змагань.
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Зазначимо, чемпіонат з паркуру на острові Санторіні проходить уже всьоме. Цього року у ньому взяли участь учасники з 13 країн світу.
Спритний українець переміг на чемпіонаті світу з паркуру
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