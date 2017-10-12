Світоліна знялася з турніру в Гонконзі через травму ноги
10:38, 12 жовтня 2017Інше
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Через 10 днів українка планує виступити на Підсумковому чемпіонаті WTA в Сінгапурі.
Світоліна знялася з турніру в Гонгконзі / flickr.com
Четверта ракетка світу українська тенісистка Еліна Світоліна знялася з турніру WTA в Гонконзі.
Світоліна припинила виступ у турнірі через травму правої ноги, повідомляє твіттер змагань HongKong Tennis Open.
Нагадаємо, українка перемогла екс-росіянку Зарину Діяс в першому колі турніру. У чвертьфіналі на неї чекала зустріч з Ніколь Гіббс з США.
За перемогу на турнірі в Гонконзі Еліна могла отримати 43 000 доларів і 280 очок в рейтинг WTA.
Зазначимо, що Світоліна планує виступити на Підсумковому чемпіонаті WTA, який стартує 22 жовтня в Сінгапурі.
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