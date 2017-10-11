Три українки програли у першому колі на тенісному турнірі в китайському Тянцзіні

В Тянцзіні (Китай) проходять матчі першого кола тенісного турніру Tianjin Open, де вже на початку турніру програли свої матчі і вибули з боротьби всі три представниці України, повідомляє офіційний сайт змагань.

Боротьбу на турнірі припинили Леся Цуренко, Катерина Бондаренко і Катерина Козлова.

Бондаренко у впертій боротьбі у трьох партіях поступилася Магдї Лінетт з Польщі - 6:3, 3:6, 5:7.

Читайте такожЦуренко зачохлила ракетку в першому колі на тенісному турнірі в Пекіні В свою чергу, Цуренко вийшла на корт проти китаянки Дуань і поступилася в двох сетах, зумівши нав'язати суперниці серйозну боротьбу тільки у другому сеті, де програла на тай-брейку - 4:6, 6:7.

Найбільш швидкоплинним виявилося протистояння Козлової та італійки Сари Еррані, де українка зуміла виграти лише три гейми - 1:6, 2:6.

Таким чином, всі три українки припинили боротьбу у змаганнях.

Турнір Тіапјіп Ореп проходить в Китаї з 9 по 15 жовтня.