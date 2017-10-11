Найсильнішою жінкою світу стала українка Ольга Лящук (відео)

13:44, 11 жовтня 2017
Інше
42

Наша спортсменка перемогла на турнірі серед стронг-професіоналів в американському Лас Вегасі.

Ольга Лящук виграла престижні змагання в Лас-Вегасі / Аналітична служба новин

Українка Ольга Лящук завоювала титул найсильнішої жінки планети, повідомляє ТСН-Проспорт.

Наша співвітчизниця здобула блискучу перемогу в Лас-Вегасі.

Уродженка Донецька здобула золоту медаль на чемпіонаті світу серед стронг-професіоналів Strongest Women in the World-2017 Olimpia.

Вона вже повернулася з Лас-Вегаса, і тепер готується до наступних змагань. А ще сподівається, що її досягнення оцінять на Батьківщині. Вона вже почала підбирати собі вбрання для офіційної церемонії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Лящук найсильніша жінка світу