Найсильнішою жінкою світу стала українка Ольга Лящук (відео)
13:44, 11 жовтня 2017Інше
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Наша спортсменка перемогла на турнірі серед стронг-професіоналів в американському Лас Вегасі.
Ольга Лящук виграла престижні змагання в Лас-Вегасі / Аналітична служба новин
Українка Ольга Лящук завоювала титул найсильнішої жінки планети, повідомляє ТСН-Проспорт.
Наша співвітчизниця здобула блискучу перемогу в Лас-Вегасі.
Уродженка Донецька здобула золоту медаль на чемпіонаті світу серед стронг-професіоналів Strongest Women in the World-2017 Olimpia.
Вона вже повернулася з Лас-Вегаса, і тепер готується до наступних змагань. А ще сподівається, що її досягнення оцінять на Батьківщині. Вона вже почала підбирати собі вбрання для офіційної церемонії.
Найсильнішою жінкою світу стала Українка Ольга Лящук
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