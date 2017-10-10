Світоліна виграла матч першого кола на турнірі в Гонконзі

Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно стартувала в першому колі турніру WTA в Гонконгу, повідомляє офіційний сайт WTA.

У першому колі українська тенісистка обіграла колишню росіянку, а тепер представницю Казахстану Зарину Діяс, що посідає 62-у позицію в рейтингу Жіночої тенісної асоціації.

До сьогоднішнього матчу суперниці зустрічалися лише раз – українка програла у 2011 році на турнірі ITF.

Світоліна, посіяна на турнірі під першим номером, виграла першу партію - 6:4. Вона лідирувала і в другому сеті, тим не менш, двічі не використала спроби подати на матч (за рахунку 5:4 і 6:5).

Діяс в підсумку довела справу до тай-брейку, але на більше суперницю українки не вистачило.

Рахунок матчу - 6:4, 7:6 (7:2) на користь Світоліної.

За перемогу на турнірі в Гонконзі можна отримати 43 000 доларів і 280 очок в рейтинг WTA.

Відзначимо, що, як повідомляв УНІАН, Світоліна на цьому тижні опустилася з третьої на четверту сходинку рейтингу WTA.