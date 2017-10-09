Харківський "Олімп" в 13-й раз став чемпіоном України з регбі-15

На початку фінальної зустрічі, регбісти "Поділля" постаралися нав'язати свою гру чинним чемпіонам, занісши м'яч в залікове поле "Олімпу". Відігралися харків'яни досить швидко, завдяки спробі від Миколи Кірсанова і успішної реалізації від Олега Косарєва. Ще одна спроба вирватися вперед у суперника - точно реалізований штрафний, але на цьому весь потенціал "Поділля" вичерпався.

До кінця матчу харків'яни не відчуваючи особливих проблем занесли 5 спроб і 1 реалізацію встановивши підсумковий рахунок у матчі - 34:8.Таким чином "Олімп" завоював вже третій регбійний трофей в 2017 році ставши чемпіоном і володарем кубка з регбі-7, а сьогодні - в 13-й раз найсильнішим клубом України з регбі-15. Попереду у харків'ян дві зустрічі в рамках кубка України зі збірною Одеси, за підсумками яких вони мають всі шанси стати володарями золотого "покеру".

Статистика зустрічі:"Олімп" - "Поділля" - 34:8 (24:8). Арбітр зустрічі - Андрій Свертока (Київ). Спроби: Кірсанов-2, Ковалевський-2, Гарькавий, О. Литвиненко – А. Лещенко; Реалізації: Косарєв-2 Штрафні: ні – А. Лещенко.

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Нагадаємо, на сьогоднішній день "Олімп" є самим титулованим регбійним клубом України, маючи в своєму активі 13 чемпіонських титулів з регбі-15 і вісім з регбі-7. П'ять разів харків'яни ставали володарями Кубка України з регбі-7 і вісім разів з регбі-15. Крім того, "Олімп" є основою національної збірної України з регбі, делегуючи туди головного тренера клубу Валерія Кочанова та ключових гравців.