Світоліна вибула з трійки кращих світового рейтингу WTA
Українка посідає 4-е місце в класифікації, яка була оприлюднена сьогодні.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила нову версію рейтингу найсильніших тенісисток світу, в якій українка Еліна Світоліна займає 4-у сходинку, повідомляє офіційний сайт WTA.
Українка выбула з трійки найсильніших за підсумками минулого тижня, коли проходив великий турнір за участю всіх найсильніших спортсменок світу в Пекіні.
Читайте такожСвітоліна в божевільному за напруженням матчі поступилася у чвертьфіналі турніру в ПекініНа рахунку Світоліної у даний момент 5465 очок.
У нового лідера світового тенісу Сімони Халеп (Румунія) 6175 очок, 2-ї ракетки світу Гарбіньє Мугурузи (Іспанія) - 6135, замикаючої трійку найсильніших Кароліни Плішкової їз Чехії - 5605 очок.
Серед українок також в Топ-100 входять Леся Цуренко (47 місце, 1125 очок), Катерина Козлова (81, 748) та Катерина Бондаренко (88, 703).