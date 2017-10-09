Юлія Левченко та Олександр Сітковський визнані найкращими легкоатлетами вересня в Україні

Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів вересня в Україні, повідомляє офіційний сайт ФЛАУ.

У чоловіків найкращим став Олександр Сітковський, який посів 5-е місце на престижному Пекінському марафоні IAAF Gold Label з результатом 2:13.36.

Читайте такожУкраїнка Левченко увійшла до трійки молодих зірок Европейської федерації легкої атлетикиА у жінок вперше за історію опитування втретє поспіль (!) звання найкращої легкоатлетки місяця здобула висотниця Юлія Левченко. У вересні найвищої оцінки отримав її виступ у фіналі Діамантової ліги, де Юлія з результатом 1 м 94 см стала другою.

Як повідомляв УНІАН, опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників. Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.