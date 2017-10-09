Збірна України з карате виборола повний медальний комплект на престижному турнірі в Австрії

В Зальцбурзі (Австрія) відбувся третій етап престижних змагань Karate 1 Series A. Це другий за значенням після Прем'єр-ліги циклічний турнір Всесвітньої федерації карате, який WKF започаткувала цього року, повідомляє прес-служба Української федерації карате.

Українські спортсмени вибороли повний комплект нагород. Анжеліка Терлюга (-55 кг) виграла золото, Катерина Крива (-50 кг) стала срібною призеркою, а Олег Філіпович (-60 кг) здобув бронзу.

Шлях до нагород в Зальцбурзі був таким. Чемпіонка Європи 2017 року (в -50 кг та в жіночій стінці) львів’янка Катерина Крива перемогла спортсменок з Іспанії (4:0), Німеччини (2:0), Індонезії (0:0), Японії (1:0). В півфіналі Катя здолала титуловану Александру Рекья з Франції (2:0), й лише в фіналі мінімально поступилася свої давній суперниці Серап Озчелік з Турції – 1:2.

Потім в бій вступила одеситка Анжеліка Терлюга, віце-чемпіонка Європи 2016 року, чемпіонка та бронзова призерка чемпіонату Європи 2017 року (жіноча стінка та -55 кг), переможниця етапу Прем'єр-ліги в Лейпцигу (8-9 вересня). Анжеліка впевнено перемогла суперниць з Греції (7:0), Польщі (3:0), Хорватії (1:0), Великої Британії (7:3). У півфіналі одеситка здолала лідерку світового рейтингу Валерію Кумізакі з Японії (6:5), а у фіналі помстилася досвідченій Сарі Кардін з Італії за європейський фінал 2016 року в Монпельє – 1:0. Вихованка Дениса Морозова вчергове підтвердила свій клас й довела, що третє місце в світовому рейтингу це належне явище й далеко не межа.

Олег Філіпович послідовно переміг спортсменів з Франції (2:1), Польщі (8:0), Японії (0:0), Бразилії (13:5). В півфіналі львів’янин програв майбутньому чемпіону – японцеві Юго Козакі (2:10), а в бронзовому фіналі здолав Лі Чжи Хвана з Кореї – 4:0.

Також треба відзначити високі місця Стаса Горуни (5-й в -75 кг), Різвана Талібова (7-й в -75 кг), Єгора Корягіна (9-й в -67 кг).

Рівень конкуренції був надзвичайно високий. Достатньо назвати лише декількох переможців Зальцбургу-2017: Джонатан Хорн, Стівен Дакоста, Логан Дакоста, Кенжі Грійон, Аліза Бухінгер, Катрін Педерсен, Айюмі Уєкуса – все це світові зірки першої величини. Й дуже приємно, що в цій зірковій компанії українські майстри почувають себе абсолютно рівними.

Попередні етапи Серії А відбулися в Толедо (Іспанія, 17-18 червня) та Стамбулі (Туреччина, 22-24 вересня). Також нагадаємо, що в Стамбулі Україна здобула три бронзові медалі: Галина Мельник (-68 кг), Олег Філіпович (-60 кг) та Станіслав Горуна (-75 кг).

Заключний, четвертий етап Серії А 2017 року пройде 25-26 листопада на Окінаві (Японія). Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов особисто пообіцяв президентові УФК Сергію Левчуку надати кошти для того, щоби повідні українські каратисти мали змогу виступити на батьківщині карате та в країні Олімпіади-2020, де карате дебютує як олімпійський вид спорту. Туда мають всі шанси потрапити провідні українські каратисти, за умови успішного виступу на кваліфікаційних змаганнях.