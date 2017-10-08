"Мотор" зіграв внічию в гандбольній Лізі чемпіонів з македонським "Металургом"

У Харкові завершився матч 4-го туру групового етапу гандбольної Ліги чемпіонів, в якому запорізький "Мотор" приймав македонський "Металург" Скоп'є і зіграв внічию, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 28:28.

Український клуб невдало провів першу половину зустрічі і програвав після 30 хвилин з рахунком 12:18. Втім, після перерви гра різко змінилася. Наша команда перехопила ініціативу, почала наздоганяти суперника і, в самій кінцівці, зуміла вирвати нічию.

Сами результативним гравцем у складі "Мотора" в цьому матчі став Захар Денисов, на рахунку якого 8 голів (11 кидків).

Таким чином, після 4-х ігор на рахунку команди 2 перемоги, 1 нічия, 1 поразка і 2-е місце в турнірній таблиці - 5 очок.