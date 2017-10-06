МОК тимчасово призупинив членство Бразилії у своїй організації у зв'язку з корупційним скандалом
Рішення не стосується спортсменів, які можуть виступати під бразильським прапором у тому числі на Іграх-2018 в Пхенчхані.
Виконком Міжнародного олімпійського комітету тимчасово призупинив членство Національного олімпійського комітету Бразилії в організації. Про це повідомляє офіційний сайт МОК.
Причиною такого рішення організації є розслідування щодо глави НОК Бразилії Карлоса Артура Нузмана, який був заарештований у справі про підкуп голосів членів МОК при виборі Ріо-де-Жанейро столицею Олімпійських ігор-2016. Нузман підозрюється в організації дачі хабара в розмірі 2 мільйонів доларів.
Читайте такожГолова оргкомітету Олімпіади в Ріо-2016 затриманий за підозрою в корупціїМОК вважає, що НОК Бразилії і президент цієї організації несуть відповідальність за висунення кандидатури Ріо-де-Жанейро в 2009 році. У зв'язку з цим, Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення заморозити всі субсидії та платежі бразильському комітету.
Це рішення не стосується спортсменів, які можуть виступати на міжнародних змаганнях під бразильським прапором, в тому числі і на зимових Олімпійських іграх-2018 в Пхенчхані.
Відсторонення може бути повністю або частково скасоване, якщо виконком МОК побачить від НОК Бразилії прийняття заходів щодо стабілізації ситуації.