МОК тимчасово призупинив членство Бразилії у своїй організації у зв'язку з корупційним скандалом

Виконком Міжнародного олімпійського комітету тимчасово призупинив членство Національного олімпійського комітету Бразилії в організації. Про це повідомляє офіційний сайт МОК.

Причиною такого рішення організації є розслідування щодо глави НОК Бразилії Карлоса Артура Нузмана, який був заарештований у справі про підкуп голосів членів МОК при виборі Ріо-де-Жанейро столицею Олімпійських ігор-2016. Нузман підозрюється в організації дачі хабара в розмірі 2 мільйонів доларів.

Читайте такожГолова оргкомітету Олімпіади в Ріо-2016 затриманий за підозрою в корупціїМОК вважає, що НОК Бразилії і президент цієї організації несуть відповідальність за висунення кандидатури Ріо-де-Жанейро в 2009 році. У зв'язку з цим, Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення заморозити всі субсидії та платежі бразильському комітету.

Це рішення не стосується спортсменів, які можуть виступати на міжнародних змаганнях під бразильським прапором, в тому числі і на зимових Олімпійських іграх-2018 в Пхенчхані.

Відсторонення може бути повністю або частково скасоване, якщо виконком МОК побачить від НОК Бразилії прийняття заходів щодо стабілізації ситуації.