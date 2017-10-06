Світоліна в божевільному за напруженням матчі поступилася у чвертьфіналі турніру в Пекіні

Українка Еліна Світоліна не змогла пробитися у півфінал престижного тенісного турніру серії WTA Premier Mandatory в Пекіні, повідомляє офіційний сайт змагань.

У неймовірно важкому протистоянні 1/4 фіналу, яке тривало 3 години 21 хвилину, перша ракетка України поступилася 15-й ракетці світу Каролін Гарсії з Франції.

Майже 3,5-годинний матч закінчився о 00.35 за місцевим часом.

Світоліна взяла першу партію лише на тай-брейку, потім поступилася у другому сеті, а в третій партії все знову вирішував тай-брейк. Гарсія пішла з матч-бола, який мала Світоліна, а потім реалізувала свій перший матч-бол, вигравши тай-брейк з рахунком 8:6.

Рахунок матчу - 6:7, 7:5, 7:6 на користь Каролін Гарсії.

По ходу зустрічі Світоліна реалізувала лише 9 з 21 брейк-пойнта (на рахунку француженки – 10 з 16) і всуху програла чотири гейми на своїй подачі.

Таким чином, Світоліна не зможе вийти на перше місце в рейтингу WTA – для цього їй потрібна була перемога на турнірі.