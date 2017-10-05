Збірна України завоювала 39 медалей на Кубку світу з підводного плавання

Збірна України з підводного плавання посіла друге загальнокомандне місце на Кубку світу, який проходив у турецькій Антальї.

Загалом у турнірі взяли участь понад 50 команд з 21 країни світу. Україну представляли 45 спортсменів: 23 плавці національної збірної та 22 плавці від київського клубу "Аквалідер-ЦСТК".

Українці посіли друге загальнокомандне місце та вибороли 39 медалей, з них - 14 золотих, 7 срібних та 18 бронзових.

Про це повідомляє прес-служба Спортивного комітету України.

Чудові результати продемонстрував сильний спортсмен клубу «Аквалідер» Олексій Захаров. На своєму рахунку він має призові місця чемпіонату Європи серед дорослих та серед юнаків. Цього разу Олексій побив рекорд України, який тримався більше 10 років. У боротьбі за Кубок світу-2017 він здобув три золоті медалі у дисциплінах «плавання в ластах» на 200, 400 і 800 м.

Артур Артамонов теж не відстає від колеги. Він теж здобув 3 медалі: золото у біластах на 50 метрів, срібло у біластах на 100 м та бронзу у біластах на 200 м.

Перспективна юніорка Єлизавета Вакарєва, член національної збірної теж виборола 3 медалі: 2 золоті у дисциплінах плавання в ластах на 200 та 400 метрів, а також срібна нагорода у дисципліні плавання в ластах на 100 м.