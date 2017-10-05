Голова оргкомітету Олімпіади в Ріо-2016 затриманий за підозрою в корупції

Бразильська поліція заарештувала главу оргкомітету літньої Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро Карлоса Артура Нузмана, який підозрюється в участі в корупційній схемі. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією влади, Нузман міг мати відношення до купівлі голосів членів Міжнародного олімпійського комітету (МОК) під час виборів столиці Олімпійських ігор 2016 року. На початку вересня в будинку Нузмана був проведений обшук.

Читайте такожСкандал в МОК: вибори столиці Олімпійських ігор 2016 року могли пройти нечесноТакож був затриманий екс-директор Національного олімпійського комітету Бразилії Леонардо Грінером, який теж працював в оргкомітеті Ріо-2016.

Як повідомляв УНІАН, поліція Ріо-де-Жанейро веде розслідування можливого підкупу членів Міжнародного олімпійського комітету під час виборів столиці Олімпійських ігор 2016 року.

Зазначалося, що мова може йти про «міжнародну корупційну схему», завдяки якій стався підкуп членів МОК з метою отримання голосів на користь заявки Ріо-де-Жанейро.