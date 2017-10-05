Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру в Пекіні, обігравши росіянку

Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал престижного турніру категорії WTA Premier Mandatory, який проходить у Пекіні. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У матчі третього раунду наша спортсменка обіграла росіянку Єлену Весніну. Поєдинок тривав 1 годину і 50 хвилин.

Українка захопила ініціативу зі старту зустрічі, віддавши суперниці у першому сеті лише одну подачу, при цьому тричі реалізувала брейк-пойнт. У другій партії росіянка спробувала повернутися в гру. Здавалося, що у неї це вийшло. Однак за рахунку 3:5 нашій тенісистці вдалося виграти 4 гейми поспіль і завершити матч перемогою.

Еліна Світоліна (Україна) – Олена Весніна (Росія) 6:2, 7:5

За вихід до 1/2 фіналу Еліна Світоліна поміряється силами з француженкою Каролін Гарсією. Поєдинок запланований на 6 жовтня.

Нагадаємо, в попередньому раунді Світоліна пройшла австралійку Ешлі Барті.