Світоліна обіграла австралійку Барті на турнірі в Пекині

Читайте такожофіційний сайт змагань

У Пекіні завершився матч 2-го кола тенісного турніру China Open, де українка Еліна Світоліна обіграла Ешлі Барті з Австралії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився впевненою перемогою українки з рахунком 6:4, 6:2.

Читайте такожЦуренко зачохлила ракетку в першому колі на тенісному турнірі в ПекиніВ матчі 3-ї і 23-ї ракеток світу, фаворит Світоліна виконала 2 ейси і зробила 1 подвійну помилку. При цьому вона тричі брала гейми на подачі суперниці.

У 3-му колі змагань - 1/8 фіналу - Світоліна зіграє з Оленою Весніною з Росії.

Як повідомляв УНІАН, турнір у Пекіні проходить з 29 вересня по 10 жовтня.