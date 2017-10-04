Світоліна обіграла австралійку Барті на турнірі в Пекині
15:11, 04 жовтня 2017Інше
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Українка впевнено здолала суперницю у двох партіях.
Світоліна виграла матч другого кола в Пекіні / Reuters
Читайте такожофіційний сайт змагань
У Пекіні завершився матч 2-го кола тенісного турніру China Open, де українка Еліна Світоліна обіграла Ешлі Барті з Австралії, повідомляє офіційний сайт змагань.
Матч завершився впевненою перемогою українки з рахунком 6:4, 6:2.
Читайте такожЦуренко зачохлила ракетку в першому колі на тенісному турнірі в ПекиніВ матчі 3-ї і 23-ї ракеток світу, фаворит Світоліна виконала 2 ейси і зробила 1 подвійну помилку. При цьому вона тричі брала гейми на подачі суперниці.
У 3-му колі змагань - 1/8 фіналу - Світоліна зіграє з Оленою Весніною з Росії.
Як повідомляв УНІАН, турнір у Пекіні проходить з 29 вересня по 10 жовтня.
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