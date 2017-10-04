Долгополов обіграв росіянина Медведєва на тенісному турнірі в Токіо
10:30, 04 жовтня 2017Інше
5
Українець вийшов у друге коло змагань.
Долгополов обіграв Медведєва на старті турніру в Токіо / Reuters
У Токіо завершився матч першого кола тенісного турніру Rakuten Japan Open серії АТР-500, в якому українець Олександр Долгополов розгромив росіянина Данила Медведєва, повідомляє офіційний сайт змагань.
Матч завершився з рахунком 6:1, 6:2.
Гра тривала 1 годину 2 хвилини. За цей час українець виконав 4 ейси, здійснив 3 подвійні помилки і виграв 60 розіграшів м'ячів з 101 в грі.
У другому колі Долгополов буде протистояти Стіву Джонсону з США, який напередодні сенсаційно переграв австрійця Домініка Тіма - 4:6, 7:6 (5), 6:4.
Турнір у Токіо проходить з 2 по 8 жовтня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter