Олімпійський чемпіон Верняєв потрапив в три фінали на чемпіонаті світу з гімнастики

В Монреалі завершилися кваліфікаційні змагання Чемпіонату світу зі спортивної гімнастики, де лідер збірної України олімпійський чемпіон Ріо-2016 Олег Верянев вийшов у три фіналу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Верняєв посів 5-е місце і пробився у фінал у багатоборстві, де через травми не виступить переможець шести останніх чемпіонатів світу та Олімпіад у Лондоні-2012 і Ріо-2016 японець Кохей Утімура.

Також Олег Верняєв пробився до фіналу у вправах на брусах (1-е місце в кваліфікації) і на коні (5).

Окрім Верняєва у двох фіналах ЧС виступить ще один українець Ігор Радівілов, який пробився до фіналу в опорному стрибку (6) і на кільцях (7).

Фінал у багатоборстві у чоловіків відбудеться 5 жовтня, а в окремих вправах - 7-8 жовтня.

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики, проходить в Монреалі (Канада) з 2 по 8 жовтня.