Дискваліфікована на рік збірна України з важкої атлетики зможе взяти участь в ЧЄ-2018

Чемпіонат Європи з важкої атлетики 2018 року перенесено з весни на осінь у зв'язку з річним усуненням низки національних збірних від міжнародних змагань. Про це на прес - конференції заявив президент Федерації важкої атлетики Росії (ФТАР) Максим Агапітов, повідомляє ТАСС.

«Чемпіонат Європи, який повинен бути в березні, перенесений на пізню осінь. Це пов'язано з закінченням нашого відсторонення», - сказав Агапітов.

Європейська першість повинна була відбутися в березні в турецькій Анталії.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Міжнародна федерація важкої атлетики усунула ряд національних команд (в тому числі, збірні Росії та України) від участі у міжнародних змаганнях на 12 місяців.

Рішення прийнято у зв'язку з неодноразовими позитивними допінг-тестами спортсменів на Олімпійських іграх Пекіна-2008 і Лондона-2012 - більше трьох разів.

Окрім інших турнірів команди, зокрема, пропустять Чемпіонат світу-2017, який відбудеться в листопаді-грудні в Анахаймі (США).