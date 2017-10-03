На чемпіонаті Європи з п'ятиборства серед ветеранів триумфували команди України та Великобританії

У Харкові завершився чемпіонат Європи з сучасного п’ятиборства серед ветеранів, повідомляє офіційний сайт Федерації сучасного п'ятиборства України.

У змаганнях взяли участь 65 спортсменів п’яти вікових категорій: 30+, 40+, 50+, 60+. 70+.

Спортсмени змагалися у чоловічий та жіночий естафетах, естафеті мікс, особистих та командних виступах.

У командних змагання чемпіонату Європи у чоловіків першість виборола збірна України у складі Микола Кулік, В'ячеслав Бєлов та Ігор Мазур - 3887 балів. У відкритому чемпіонаті Європи - українське тріо випередила команда з Великобританії - 4081 очко. У жіночому командному тірнірі також виграла збірна Великобританії - 3750 очок.

У змаганнях з тетратлону перемогу вибороли збірні України.

З повними результатами змагань можна ознайомитися за цим посиланням.

Змагання, які тривали протягом чотирьох днів, виявилися надзвичайно цікавими і видовищними та були високо оцінені членом Ради Майстрів UIPM Шерен Салех: «Я надзвичайно вражена рівнем організації європейського чемпіонату в Харкові. Тут дуже гарна спортивна інфраструктура, організатори потурбувались про кожну дрібницю. Європейці з задоволенням приїжджатимуть в Україну на змагання в подальшому», - зазначила вона.

Свою оцінку щодо організації чемпіонату висловив і президент ФСПУ Ігор Панін: «Дуже важливо, що ми гідно пройшли цей іспит - провели змагання, які відповідають стандартам Міжнародного союзу сучасного п’ятиборства. І думка Шерен Селех – цьому свідчення. Це вже другий спортивний захід в рамках проектів UIPM, який ми провели. Перший – Лазер-ран – сіті-тур ми організували в травні. Дуже важливо, що Україна рухається в контексті провідних світових трендів, доводячи свою здатність проводити престижні спортивні змагання, незважаючи на всі виклики, які нам доводиться переживати».