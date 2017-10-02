Екс-білоруска Блашко виграла три золота на чемпіонаті України з літнього біатлону

У Чернігові завершився чемпіонат України з літнього біатлону, де в останній день змагань відбулися чоловіча та жіноча гонки з масовим стартом.

У жінок перемогла Дар'я Блашко, яка без втрат пройшла вогневі рубежі і випередила на 1 хвилину 45,3 секунди Аллу Гіленко, у якої було 3 промахи. Трійку призерів замкнула Ганна Ситник (2 промахи), що програла переможниці більше трьох хвилин.

Читайте такожЕкс-білоруска Блашко стала чемпіонкою України з літнього біатлонуЗазначимо, що для Блашко це третя перемога на нинішньому чемпіонаті України. Раніше вона виграла спринт і гонку переслідування.

У чоловіків переміг Богдан Цимбал, який з чотирма промахами випередив на 8,4 секунди Антона Дудченка (3 промахи), на 17,6 секунди – Сергія Теленя (3 промахи).

Як повідомляв УНІАН, Дар'я Блашко - колишня учасниця Кубку світу у складі збірної Білорусії, дворазова чемпіонка світу серед юніорів, володарка юніорського Кубка IBU - отримала українське громадянство і буде виступати за збірну України.