Цуренко зачохлила ракетку в першому колі на тенісному турнірі в Пекіні

У Пекіні на турнірі серії WTA Premier Mandatory - China Open проходять матчі першого кола в одиночному розряді.

51-ша ракетка світу, 28-річна українка Леся Цуренко програла в трьох сетах 31-річній американці Варварі Лепченко, що посідає у світовому рейтингу 67-е місце.

Читайте такожПрогрес українки: Катерина Бондаренко зробила ривок, злетівши на 46 місць у рейтингу WTА Поєдинок тривав 2 години 39 хвилин і завершився на користь американки з рахунком 5:7, 6:4, 6:2. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Цуренко зробила шість брейків і втратила вісім своїх подач. На рахунку Лесі один ейс і три подвійних помилки, а Варвара навиліт не подала жодного разу і двічі помилилася на подачі. Тепер в їхньому особистому протистоянні американка лідирує з рахунком 5:1.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Еліна Світоліна вдало стартувала на турнірі в Пекіні, обігравши китаянку Чжу Лінь.