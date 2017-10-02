Українець Долгополов повернувся у топ-50 тенісистів світу

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) в понеділок, 2 жовтня, опублікувала оновлений рейтинг найкращих тенісистів світу.

Олександр Долгополов, який дійшов до фіналу на турнірі в китайському Шеньчжені, піднявся в рейтингу відразу на дев'ять позицій і тепер посідає 44-е місце.

Читайте такожУкраїнець Долгополов поступився у фіналі турніру ATP бельгійцю ГоффенуВ першій сотні світового рейтингу Долгополов залишився єдиним представником України. Сергій Стаховський залишив топ-100, опустившись з 98-го на 103-є місце. Ілля Марченко піднявся на 27 пунктів і повернувся в топ-200, розташувавшись на 195-й позиції.

У топ-10 світового рейтингу всі тенісисти залишилися на колишніх позиціях. Очолює топ-лист іспанець Рафаель Надаль, випереджаючи найближчого переслідувача швейцарця Роджера Федерера на 1960 очок. Третім йде британець Енді Маррей.