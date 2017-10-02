Українка Мотричко очолила світовий рейтинг з шашок-100 серед жінок

1 жовтня 2017 року оновився Рейтинг-лист ФМЖД (Всесвітньої федерації шашок), де перше місце посіла Вікторія Мотричко, повідомляє Федерація шашок України з посиланням на FMJD.

На даний момент у Мотричко 2238 пунктів. Замикає десятку провідних шашисток світу ще одна українка Ольга Балтажі - 2189.

Міжнародний гросмейстер з Одеси Мотричко, вихованка Заслуженого тренера України Георгія Подставкіна, вперше очолила світовий рейтинг-лист серед жінок з шашок-100. Українка обійшла провідних спортсменок з Латвії, Російської Федерації, Нідерландів, Польщі, Білорусі та інших провідних шашкових держав світу.

2017-й рік став для спортсменки з України роком стрімкого сходження у світовій класифікації. Протягом 2015 -2016 років Вікторія поступово набирала форму після народження дочки.

У рейтинг-листі на початок року (1 січня 2017 року) Мотричко була на 10-й позиції з рейтингом 2191. Рейтинг-лист оновлюється кожні 3 місяці.

У квітні завдяки першим місцям у жіночому заліку у відкритих турнірах Cannes Open і Riga Open, що відбулися в лютому, українка додала 15 пунктів до свого рейтингу і опинилась вже на 8-й сходинці. В наступному звітному періоді Вікторія тріумфально провела турнір Turkish Open, де посіла 1-е місце.

Також вдало склалися для неї турніри Golden Prague (2 місце) і Salou Open (4 місце). У липневому рейтинг-листі Вікторія додала 22 бали і як результат - поділила 3-4 місця з багаторазовою чемпіонкою світу Зоєю Голубєвою з Латвії. У період з липня по жовтень Вікторія провела ще 2 турніри: Polish Open (2 місце) та командний Чемпіонат Європи, де Мотричко набрала 18 очок. Варто зазначити, що поточні результати , які вивели Вікторію на першу сходинку світового рейтингу, ще не включають 8 очок за вищезгаданий командний Чемпіонат Європи. Ці бали будуть додані Вікторії вже в новому січневому рейтинг-листі, тому що закінчення турніру було менш ніж за 10 днів до офіційної публікації рейтинг-листа.

Ще один провідний український гросмейстер Юрій Анікєєв з Харкова вперше увійшов у Топ-10 світового рейтингу з шашок-100 серед чоловіків. Зараз він розташувався на 8-му місці в рейтингу - 2379 пунктів. Цьому сприяли успішні виступи Юрія на етапах Кубка світу протягом 2017 року.

Чоловічий рейтинг очолює Олександр Шварцман з Росії - 2432 пункти.