Збірна України з гандболу обіграла Хорватію, зберігши шанси вийти на чемпіонат Європи

Жіноча збірна України з гандболу в найважливішому матчі обіграла збірну Хорватії в Сумах і зберегла шанси на потрапляння на чемпіонат Європи-2018.

Матч завершився з рахунком 26:22 на користь "синьо-жовтих", повідомляє Xport.

Незважаючи на те, що наша команда виступає без кількох гравців основи, підопічні Бориса Чижова зуміли налаштуватися на сильного суперника та виграти перший тайм з перевагою в чотири м'ячі - 16:11.

У другому таймі збірна України контролювала хід матчу і зуміла зберегти позитивний результат.

Таким чином, команда Чижова після поразки від Норвегії зуміла реабілітуватися найважливішою перемогою над Хорватією. У заключному матчі групи нашу команду очікує гра зі Швейцарією, яка програла Норвегії (12:29) у своєму матчі 2-го туру.

Нагадаємо, на чемпіонат Європи виходять перші дві команди з кожної з семи груп. Також на Євро потраплять два кращих колективи, що посіли третє місце.