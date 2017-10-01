Український "Мотор" програв "Монпельє" в третьому турі гандбольної Ліги чемпіонів
20:44, 01 жовтня 2017Інше
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Чемпіон України поступився лідеру групи D.
"Монпельє" обіграв "Мотор" / facebook.com/pg/MHB-Montpellier-Handball
Український гандбольний клуб «Мотор» програв французькому «Монпельє» в третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт змагань.
Суперник запорізького клубу був сильнішим в обох таймах і переміг з рахунком 28:20.
На даний момент «Мотор» ділить друге місце в групі D з «Бешикташем». «Монпельє» з трьома перемогами очолює групу.
«Монпельє» – «Мотор» – 28:20 (18:13)
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