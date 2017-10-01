Український "Мотор" програв "Монпельє" в третьому турі гандбольної Ліги чемпіонів

Український гандбольний клуб «Мотор» програв французькому «Монпельє» в третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт змагань.

Суперник запорізького клубу був сильнішим в обох таймах і переміг з рахунком 28:20.

На даний момент «Мотор» ділить друге місце в групі D з «Бешикташем». «Монпельє» з трьома перемогами очолює групу.

«Монпельє» – «Мотор» – 28:20 (18:13)