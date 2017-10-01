Світоліна вийшла у друге коло Відкритого чемпіонату Китаю

Українка Еліна Світоліна вдало стартувала на тенісному турнірі China Open престижної серії Premier Mandatory в Пекіні з призовим фондом 6 381 679 доларів. Вона обіграла 115-ту ракетку світу китаянку Чжу Лінь і вийшла у друге коло змагань.

Рахунок матчу - 6:3, 6:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

У другому колі українка зустрінеться з 37-м номером рейтингу австралійкою Ешлі Барті.

Світоліна в цьому році вже двічі перемагала тенісистку з Австралії – у матчі Кубка Федерації (4:6, 6:1, 6:2) і на Уїмблдоні (7:5, 7:6).