Світоліна вийшла у друге коло Відкритого чемпіонату Китаю

17:44, 01 жовтня 2017
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Українка обіграла китаянку Чжу Лінь у двох партіях.

Світоліна виграла у Гаврилової в чвертьфіналі турніру в Китаї / Reuters

Українка Еліна Світоліна вдало стартувала на тенісному турнірі China Open престижної серії Premier Mandatory в Пекіні з призовим фондом 6 381 679 доларів. Вона обіграла 115-ту ракетку світу китаянку Чжу Лінь і вийшла у друге коло змагань.

Рахунок матчу - 6:3, 6:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

У другому колі українка зустрінеться з 37-м номером рейтингу австралійкою Ешлі Барті.

Світоліна в цьому році вже двічі перемагала тенісистку з Австралії – у матчі Кубка Федерації (4:6, 6:1, 6:2) і на Уїмблдоні (7:5, 7:6).

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Теги: #Світоліна турнір у Пекіні