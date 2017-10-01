Світоліна вийшла у друге коло Відкритого чемпіонату Китаю
17:44, 01 жовтня 2017Інше
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Українка обіграла китаянку Чжу Лінь у двох партіях.
Світоліна вийшла у друге коло турніру в Китаї / Reuters
Українка Еліна Світоліна вдало стартувала на тенісному турнірі China Open престижної серії Premier Mandatory в Пекіні з призовим фондом 6 381 679 доларів. Вона обіграла 115-ту ракетку світу китаянку Чжу Лінь і вийшла у друге коло змагань.
Рахунок матчу - 6:3, 6:2, повідомляє офіційний сайт змагань.
У другому колі українка зустрінеться з 37-м номером рейтингу австралійкою Ешлі Барті.
Світоліна в цьому році вже двічі перемагала тенісистку з Австралії – у матчі Кубка Федерації (4:6, 6:1, 6:2) і на Уїмблдоні (7:5, 7:6).
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