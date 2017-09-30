Українські важкоатлети відсторонені на рік від участі в міжнародних змаганнях і пропустять ЧС
19:01, 30 вересня 2017Інше
690
У наших атлетів виявлено три позитивні допінг-проби на Іграх Пекін-2008 і Лондон-2012.
Збірна України у повному складі пропустить чемпіонат світу з важкої атлетики / ewfed.com/
Збірна Украиня з важкої атлетики у повному складі відсторонена від міжнародних змагань строком на 1 рік, йдеться в повідомленні на офіційному сайті Міжнародної федерації важкої атлетики.
Крім інших турнірів наша команда також пропустить Чемпіонат світу-2017, який пройде в листопаді-грудні в Анахаймі (США).
У заяві йдеться, що рішення прийнято у зв'язку з неодноразовими позитивними допінг-тестами спортсменів на Олімпійських іграх Пекіна-2008 і Лондона-2012 - більше трьох разів.
Разом з нашою командою дискваліфіковані також збірні Росії, Казахстану, Китаю, Білорусі, Азербайджану, Вірменії, Туреччини і Молдови.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter