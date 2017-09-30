Долгополов вийшов у фінал тенісного турніру в китайському Шеньчжені

У Шенчжені (Китай) завершився півфінальний матч тенісного турніру серії ATP 250 Shenzhen Open, де українець Олександр Долгополов обіграв Даміра Джумура з Боснії і Герцеговини, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 6:4, 6:4.

Читайте такожІзраїльтянин Села знявся з матчу проти Долгополова через релігійне єврейське святоДолгополов зробив 8 ейсів проти 1 у суперника, і реалізував всі три свої брейк-поїнта, проти 2 у Джумура. Всього наш спортсмен виграв 65 розіграшів м'ячів проти 57 у боснійця.

У фіналі українцю доведеться зустрітися з Давідом Гоффіном з Бельгії, який раніше у своєму півфіналі обіграв Хенрі Лааксонена зі Швейцарії - 7:6, 5:7, 6:3.

Як повідомляв УНІАН, турнір в Шенчжені проходить з 25 вересня по 1 жовтня.