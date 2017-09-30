У Житомирі почалися Всеукраїнські змагання з веслування на байдарках і каное
На змагання запрошені спортсмени з усіх регіонів України. Участь у турнірі візьмуть понад 250 спортсменів.
У Житомирі сьогодні розпочалися Всеукраїнські змагання з веслування на байдарках і каное «Меморіал пам'яті Ліміновича». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.
Як зазначається у повідомленні, 30 вересня на водно-веслувальній базі «Спартак» в Гідропарку розпочалися Всеукраїнські змагання з веслування на байдарках і каное «Меморіал пам'яті С.З.Ліміновича».
Змагання «Меморіал пам'яті С.З.Ліміновича» проходять у таких вікових категоріях:
Юнаки і дівчата 2002-2003 р.н.;
Юніори та юніорки 2001-2001 р.н.;
Ветерани.
Довідка УНІАН. Сергій Зенонович Лімінович, в пам`ять якого організовано змагання, український веслувальник – каноїст, виступав за збірну команду Радянського Союзу в кінці 70-х на початку 80-х минулого століття. Майстер спорту міжнародного класу завоював срібну і дві бронзові медалі на чемпіонатах світу, мав такі ж нагороди на чемпіонаті Європи, десять разів був чемпіоном країни. Сергій Лімінович багаторазовий Чемпіон України, Збройних сил, міжнародних змагань.