У Житомирі почалися Всеукраїнські змагання з веслування на байдарках і каное

У Житомирі сьогодні розпочалися Всеукраїнські змагання з веслування на байдарках і каное «Меморіал пам'яті Ліміновича». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, 30 вересня на водно-веслувальній базі «Спартак» в Гідропарку розпочалися Всеукраїнські змагання з веслування на байдарках і каное «Меморіал пам'яті С.З.Ліміновича».

Змагання «Меморіал пам'яті С.З.Ліміновича» проходять у таких вікових категоріях:

Юнаки і дівчата 2002-2003 р.н.;

Юніори та юніорки 2001-2001 р.н.;

Ветерани.

Довідка УНІАН. Сергій Зенонович Лімінович, в пам`ять якого організовано змагання, український веслувальник – каноїст, виступав за збірну команду Радянського Союзу в кінці 70-х на початку 80-х минулого століття. Майстер спорту міжнародного класу завоював срібну і дві бронзові медалі на чемпіонатах світу, мав такі ж нагороди на чемпіонаті Європи, десять разів був чемпіоном країни. Сергій Лімінович багаторазовий Чемпіон України, Збройних сил, міжнародних змагань.