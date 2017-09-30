Бондаренко виграла престижний тенісний турнір у Ташкенті

У столиці Узбекистану відбувся фінальний матч престижного тенісного турніру серії WTA Tashkent Open, де українка Катерина Бонадренко переграла у фіналі угорку Тімею Бабош, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч закінчився з рахунком 6:4, 6:4.

Гра тривала 1 годину 28 хвилин. За цей час українка виконала 4 ейси проти 2 у суперниці, здійснила 4 подвійні помилки і виконала 66 відсотків перших подач. Також вона виконала 5 з 7 брейк-поінтів, проти 4/6 у суперниці.

Таким чином, українка виграла другий турнір WTA в кар'єрі. Раніше, в 2008-му році вона перемагала на змаганнях в Бірмінгемі (Великобританія).

Як повідомляв УНІАН, турнір у Ташкенті проходив з 25 по 30 вересня.