Бондаренко виграла престижний тенісний турнір у Ташкенті
12:25, 30 вересня 2017Інше
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У фіналі українка у двох партіях обіграла угорку Бабош.
Бондаренко виграла тенісний турнір у столиці Узбекистану / tashkentopen.uz
У столиці Узбекистану відбувся фінальний матч престижного тенісного турніру серії WTA Tashkent Open, де українка Катерина Бонадренко переграла у фіналі угорку Тімею Бабош, повідомляє офіційний сайт змагань.
Матч закінчився з рахунком 6:4, 6:4.
Гра тривала 1 годину 28 хвилин. За цей час українка виконала 4 ейси проти 2 у суперниці, здійснила 4 подвійні помилки і виконала 66 відсотків перших подач. Також вона виконала 5 з 7 брейк-поінтів, проти 4/6 у суперниці.
Таким чином, українка виграла другий турнір WTA в кар'єрі. Раніше, в 2008-му році вона перемагала на змаганнях в Бірмінгемі (Великобританія).
Як повідомляв УНІАН, турнір у Ташкенті проходив з 25 по 30 вересня.
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