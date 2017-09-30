Україна завоювала 14 медалей на "Іграх Нескорених"

Національна збірна України завоювала на «Іграх Нескорених» у Торонто 14 медалей: 8 золотих, 4 срібних та 2 бронзові. Про це повідомляється на сторінці збірної у Facebook.

«Вчора наша збірна завершила змагання у перших для українських військових Іграх Нескорених. І завершила просто фантастично вдало - 14 медалей (8 золота, 4 срібла та 2 бронзи)!», - сказано у повідомленні.

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«Враховуючи, що наша команда - одна з найменших - лише 15 людей основного складу, то хочеться вірити, що команда #InvictusGamesTeamUkraine переконала увесь світ, що наші військові - сильні духом та тілом і ніколи не піддаються ні ворогам, ні життєвим обставинам!», - наголошується у дописі.

«Ігри Нескорених» (Invictus Games) - міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, засновані принцом Вельським Гаррі в 2014 році. У змаганнях беруть участь військовослужбовці та ветерани з обмеженими фізичними можливостями, набутими під час виконання службових обов'язків.

Україна в 2017 році вперше отримала право взяти участь у «Іграх Нескорених» як учасник багатьох військових навчань, миротворчих операцій під егідою ООН, а також як країна, військовослужбовці якої мають бойовий досвід у виконанні завдань у межах АТО.

Цьогорічні «Ігри Нескорених» відбувалися з 23 по 30 вересня в Торонто. 15 українських спортсменів змагалися у таких видах спорту: атлетика, пауерліфтинг, плавання, стрільба з лука, веслування на тренажерах та велоспорт на шосе. Національна збірна повернеться на батьківщину 2 жовтня.