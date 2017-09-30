Всесвітнє антидопінгове агентство виключить алкоголь зі списку заборонених речовин для спортсменів

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) виключило алкоголь зі списку заборонених речовин, повідомляється на сайті.

Читайте такожIAAF та WADA вимагають від України привести своє антидопінгове законодавство у відповідність до міжнародних норм

«Щорічно огляд заборонених речовин включає в себе широкий процес консультацій із зацікавленими сторонами протягом дев'яти місяців. При розгляді переліку експерти вивчають такі джерела, як наукові і медичні дослідження, тенденції, розвідка, зібрана в правоохоронних та фармацевтичних компаніях, щоб випереджати тих, хто прагне обдурити систему», — сказав генеральний директор WADA Олів'є Нігглі.

Раніше алкоголь був заборонений для використання в змагальний період у чотирьох видах спорту: автоспорт, аеронавтика, водно-моторний спорт і стрільба з лука.