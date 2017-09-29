Ізраїльтянин Села знявся з матчу проти Долгополова через релігійне єврейське свято

Ізраїльтянин Дуді Села не дограв свій четвертьфинальній матч турніру в Шенчжені (Китай) проти українця Олександра Долгополова з релігійних причин, повідомляє Трибуна.

Села знявся при рахунку 3:6, 6:4, 0:1.

Сьогодні відзначається велике єврейське свято Йом-Кіпур, і Села не міг грати, починаючи з певного часу.

Читайте такожДолгополов обіграв Стаховського в українському дербі на турнірі ATP в КитаїВін просив організаторів поставити його матч першим запуском, але в підсумку зустріч відбулася другим запуском і розтягнулася на три сети, так що він не встиг дограти до початку свята, під час якого заборонена будь-яка робота.

Таким чином, Долгополов вийшов у півфінал турніру, де зіграє проти Даміра Джумура з Боснії і Герцеговини. Гра відбудеться в суботу, 30 вересня.

Як повідомляв УНІАН, турнір Shenzhen Open серії ATP 250 проходить в Китаї з 25 вересня по 1 жовтня.