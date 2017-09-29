Бондаренко обіграла росіянку Звонарьову і вийшла у фінал тенісного турніру в Ташкенті
Матч закінчився достроково через травму російської спортсменки.
У Ташкенті завершився півфінальний матч Tashkent Open, де українка Катерина Бондаренко обіграла росіянку Віру Звонарьову, повідомляє офіційний сайт змагань..
Матч завершився з рахунком 7:6 (9:7), 4:1.
У першій партії на корті йшла вперта боротьба, де все вирішувалося на тай-брейку. За рахунку 7:7 українка зуміла виграти два розіграши м'яча поспіль і завершити сет на свою користь.
Програш надломив росіянку не тільки морально, але і фізично. У другій партії Звонарьову турбувала травма і за рахунку 4:1 на користь українки вона відмовилася від подальшої боротьби.
У фіналі українка зіграє з Тимеа Бабош з Угорщини. Матч розпочнеться у суботу о 7.00 ранку за київським часом.
Як повідомляв УНІАН, турнір у Ташкенті проходить з 25 по 30 вересня.