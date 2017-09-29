Бондаренко виграла у японки Нара і вийшла в півфінал тенісного турніру в Ташкенті

У Ташкенті завершився матч 1/4 фіналу Tashkent Open, де українка Катерина Бонадренко зустрічалася з японкою Курумі Нарою і переграла суперницю в трьох партіях, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 6:2, 5:7, 6:4.

Українка мала велику перевагу в першому сеті і легко розібралася зі своєю опоненткою. Після паузи гра пменялась і в другому сеті була рівна і запекла боротьба. У підсумку, в самій кінцівці, за рахунку 5:5, Нара зуміла виграти два гейми поспіль, а з ними і партію.

У третій заключній партії тривала рівна гра, але Бондаренко зуміла зробити зайвий "брейк" та виграла партію з рахунком 6:4, а з нею і весь матч.

У півфіналі наша спортсменка пізніше сьогодні зіграє з Вірою Звонарьовою з Росії, яка раніше сьогодні в своєму чвертьфіналі обіграла Олександру Круніч з Сербії - 6:4, 6:3.

Як повідомляв УНІАН, турнір у Ташкенті проходить з 25 по 30 вересня.